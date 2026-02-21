Neko je mislio da je prekid njihova prednost - drago mi je da smo ih kaznili! Bogoljub Marković posle pobede nad Partizanom: Ljudi, ne zanima me!

Košarkaši Mege napravili su veliku senzaciju u Nišu, pošto su u polufinalu Kupa Radivoja Koraća ubedljivo savladali favorizovani Partizan i izborili plasman u finale.

Nakon meča, jedan od junaka velikog trijumfa, srpski rerpezentativac Bogoljub Marković, podelio je utiske o utakmici. "Energija, čvrsta odbrana i koncentracija. Nebitan je bio prekid igre. Ne razmišljamo o tome ko je favorit, a ko nije. Da je ovo plej-of serija ABA lige, velike su šanse da bi dobili. Ipak, ovo je Kup, jedna utakmica – 'win or go home'. To favorit ili ne, to ovde ne igra ulogu. Ne znam koliko su trojki šutirali danas. Takav je Kup, nije ti dan i