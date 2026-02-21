Hladno vreme sa slabim snegom i kišom, najava toplijeg i sunčanijeg perioda u Srbiji

Naslovi.ai pre 1 sat
Hladno vreme sa slabim snegom i kišom, najava toplijeg i sunčanijeg perioda u Srbiji

Srbija danas sa niskim temperaturama i slabim snežnim padavinama, dok se od nedelje očekuje toplije vreme sa sunčanim intervalima i mogućom slabo kišom.

U Srbiji danas pretežno oblačno i hladno vreme sa slabim snegom ili kišom u nižim predelima i slabim snegom na planinama. Temperatura se kreće od -1 do 5 stepeni, uz slab i umeren vetar različitih pravaca u regionima. Večernje novosti Danas Telegraf RTS Blic

Nadležne službe su aktivne na terenu, čiste i posipaju puteve zbog snega koji se zadržava na deonicama u Valjevu, Čačku, Ivanjici, Kruševcu, Novom Pazaru i Zaječaru. Vozačima se savetuje oprez, korišćenje zimske opreme i lanaca, jer postoji povećan rizik od poledice, naročito na mostovima, nadvožnjacima i u višim planinskim predelima. Telegraf Ozon Mondo Euronews Blic

Jutro je hladno sa mestimičnim slabim mrazem, a na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, dok se teretna vozila zadržavaju sat vremena na Batrovcima. Saobraćaj je uglavnom uredan, ali se savetuje dodatni oprez zbog vremenskih uslova. Euronews Telegraf

Za nedelju, 22. februar, RHMZ najavljuje pretežno oblačno i toplije vreme sa jutarnjom temperaturom od -1 do 2 stepena i dnevnom od 5 do 13 stepeni. Ujutru i pre podne u brdsko-planinskim predelima očekuju se ponegde slab sneg ili kiša, dok će na severozapadu i u Negotinskoj Krajini biti sunčanih intervala. Uveče se očekuje razvedravanje, osim na severu gde će ostati oblačno. RTK Serbian News Media

U Novom Sadu u nedelju će biti promenljivo oblačno i toplije vreme sa jutarnjom temperaturom oko dva stepena i maksimalnom do 11 stepeni. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni, a uveče će skretati na slab južni. U narednim danima očekuje se slaba kiša i oblačno vreme, sa temperaturama do 15 stepeni u ponedeljak i do 13 u utorak. Radio 021

Meteorolog-amater Marko Čubrilo najavljuje da će od sutra oblačnost postepeno opadati, uz postepeno otopljenje, a početkom sledeće nedelje očekuje se umereno oblačno i relativno toplo vreme sa mogućnošću prolazne kiše u utorak. Do oko 8. marta vreme će biti uglavnom sunčano i toplo sa dnevnim temperaturama koje rastu. Mondo

U toku je porast vazdušnog pritiska, pa će u većini mesta biti suvo, sa mogućom slabom kišom samo ponegde, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje slab sneg. Na severu i istoku Srbije biće duži sunčani intervali. Temperatura će dostići do 13 stepeni, dok će u Beogradu biti oblačno i uglavnom suvo sa temperaturom do 10 stepeni. RTS

Povezane vesti »

AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

Insajder pre 1 sat
AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

N1 Info pre 1 sat
AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

AMSS upozorio vozače da kolovozi mogu biti vlažni i mestimično zaleđeni

Serbian News Media pre 1 sat
Vremenska prognoza 22. februar 2026.

Vremenska prognoza 22. februar 2026.

RTS pre 1 sat
AMSS upozorio vozače na vlažne i mestimično zaleđene kolovoze

AMSS upozorio vozače na vlažne i mestimično zaleđene kolovoze

Radio 021 pre 2 sata
Nema zadržavanja na graničnim prelazima, na Batrovcima teretnjaci čekaju do dva sata

Nema zadržavanja na graničnim prelazima, na Batrovcima teretnjaci čekaju do dva sata

Euronews pre 2 sata
Kilometarske kolone i čekanje: Na ovom graničnom prelazu je totalni kolaps, teretnjaci stoje satima

Kilometarske kolone i čekanje: Na ovom graničnom prelazu je totalni kolaps, teretnjaci stoje satima

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakNovi PazarZaječarKruševacIvanjicaValjevoSneg

Društvo, najnovije vesti »

Enciklopedija izgovora

Enciklopedija izgovora

Danas pre 41 minuta
Roditelji: Elaborat pokazao da je Jovina gimnazija bezbedna, direktor neće da vrati učenike u školu

Roditelji: Elaborat pokazao da je Jovina gimnazija bezbedna, direktor neće da vrati učenike u školu

Danas pre 31 minuta
Šajn: Preuzimanje N1, Nove i Danasa uvod u totalno medijsko jednoumlje

Šajn: Preuzimanje N1, Nove i Danasa uvod u totalno medijsko jednoumlje

Danas pre 26 minuta
Tuga do neba: Umro doktor Branislav Kosanović (43): Ujedinio čitav grad, opaka bolest bila jača

Tuga do neba: Umro doktor Branislav Kosanović (43): Ujedinio čitav grad, opaka bolest bila jača

Blic pre 36 minuta
Niklo 11 novih lokalnih medija: Kad od Bora do Podunavlja čitaju istu vest da je „blokader progovorio“ i „oštro kritikovao…

Niklo 11 novih lokalnih medija: Kad od Bora do Podunavlja čitaju istu vest da je „blokader progovorio“ i „oštro kritikovao studentsku listu“

Danas pre 16 minuta