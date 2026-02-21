Aleksandra Subotić otpuštena sa mesta direktorke United Media

Nova pre 1 sat
Aleksandra Subotić otpuštena sa mesta direktorke United Media

Kako Raskrikavanje saznaje, dugogodišnja direktorka United Media Aleksandra Subotić otpuštena je nakon višemesečnih spekulacija da joj se razrešenje bliži. Spekulacije nisu bile slučajne, počele su još početkom avgusta prošle godine, kada je KRIK, zajedno sa međunarodnom novinarskom mrežom OCCRP, objavio snimak na kojem se čuje da je tada novopostavljeni generalni direktor United Groupe, Sten Miler, sa direktorom državnog Telekoma Vladimirom Lučićem razgovarao o njenoj smeni. Na snimku Lučić navodi da je

Odmah nakon što je izdato saopštenje o formiranju nove kompanije Adria news network, dugogodišnja direktorka United Media-e Aleksandra Subotić dobila je otkaz, potvrđeno je Raskrikavanju iz nekoliko izvora. Subotić je bila jedna od ključnih osoba kompanije United Media, pod čijom su upravom do pre nekoliko dana poslovali mediji N1, Nova S, Danas i Radar. Time je realizovan plan o kojem su novi generalni direktor United Group Sten Miler i direktor državnog Telekoma
