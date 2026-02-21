Aleksandra Subotić otpuštena sa mesta direktorke United Media

Cenzolovka pre 1 sat  |  Stefan Kosanović
Aleksandra Subotić otpuštena sa mesta direktorke United Media

Kako Raskrikavanje saznaje, dugogodišnja direktorka United Media-e Aleksandra Subotić otpuštena je nakon višemesečnih spekulacija da joj se razrešenje bliži.

Aleksandra Subotić (foto: N1) Spekulacije nisu bile slučajne, počele su još početkom avgusta prošle godine, kada je KRIK, zajedno sa međunarodnom novinarskom mrežom OCCRP, objavio snimak na kojem se čuje da je tada novopostavljeni generalni direktor United Group-e, Sten Miler, sa direktorom državnog Telekoma Vladimirom Lučićem razgovarao o njenoj smeni. Na snimku Lučić navodi da je zahtev za smenu došao „od predsednika Srbije Aleksandra Vučića".
