Vremeplov: Umro car Nikolaj I Pavlovič Romanov

NOVI SAD - 1855 - Umro je ruski car Nikolaj I Pavlovič Romanov. Vladao je od 1825. do smrti. Ugušio je 1825. ustanak dekabrista (pobuna petrogradskih pukova-pod uticajem modernih intelektualnih stremljenja) a 1831. ustanak u Poljskoj. Bio je izrazito reakcionarno orjentisan, tokom njegove vladavine sumnjičeni su mnogi ruski pisci, poput Puškina, Ljermontova, Belinskog, Ševčenka. U dogovoru s Austrijom, ugušio je 1849. revoluciju u Mađarskoj. Rusiju je, uglavnom na račun Turske, proširio, pripojivši

Danas je ponedeljak, 2. mart, 61. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 304 dana. 1459 - Rođen je holandski sveštenik Adrijan Florison, koji je kao papa Adrijan VI u januaru 1522. postao jedini Holanđanin poglavar rimokatoličke crkve u njenoj istoriji. Umro je u septembru 1523. nakon pontifikata od nepune dve godine. Nije uspeo da ostvari zamisao o zajedništvu evropskih zemalja u ratu protiv Turaka. 1810 - Rođen je italijanski sveštenik Vinčenco Đoakino Peči, koji
