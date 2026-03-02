Na današnji dan, 2. mart: Rođen Smetana, umro crnogorski kralj Nikola I...

Na današnji dan, 2. mart, dogodilo se: 1459 - Rođen je holandski sveštenik Adrijan Floriszon (Adriaan Floriszoon) - papa Adrijan VI (Adrian) jedini Holandjanin - poglavar rimokatoličke crkve u njenoj istoriji.

Umro je u septembru 1523, ne uspevši da ostvari zamisao o ujedinjenju evropskih zemalja u ratu protiv Otomanskog carstva. 1824 - Rođen je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedžih Smetana (Bedrich Smetana), čije delo predstavlja uspešnu sintezu folklornog i umetnički doteranog muzičkog izraza. Utemeljitelj je češkog nacionalnog izraza u muzici i osnivač češke opere ("Moja domovina", "Prodana nevesta", "Dalibor"). 1855 - Umro je ruski car Nikolaj I. Njegova