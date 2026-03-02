Na današnji dan, 2. mart: Rođen Smetana, umro crnogorski kralj Nikola I...

N1 Info pre 30 minuta  |  Beta
Na današnji dan, 2. mart: Rođen Smetana, umro crnogorski kralj Nikola I...

Na današnji dan, 2. mart, dogodilo se: 1459 - Rođen je holandski sveštenik Adrijan Floriszon (Adriaan Floriszoon) - papa Adrijan VI (Adrian) jedini Holandjanin - poglavar rimokatoličke crkve u njenoj istoriji.

Umro je u septembru 1523, ne uspevši da ostvari zamisao o ujedinjenju evropskih zemalja u ratu protiv Otomanskog carstva. 1824 - Rođen je češki kompozitor, dirigent i pijanista Bedžih Smetana (Bedrich Smetana), čije delo predstavlja uspešnu sintezu folklornog i umetnički doteranog muzičkog izraza. Utemeljitelj je češkog nacionalnog izraza u muzici i osnivač češke opere ("Moja domovina", "Prodana nevesta", "Dalibor"). 1855 - Umro je ruski car Nikolaj I. Njegova
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Vremeplov: Umro car Nikolaj I Pavlovič Romanov

Vremeplov: Umro car Nikolaj I Pavlovič Romanov

RTV pre 5 sati
Na današnji dan, 2. mart

Na današnji dan, 2. mart

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Češka

Društvo, najnovije vesti »

(Video) MUP uvodi sajber stražu: Nov način borbe protiv kriminalaca koji masovno varaju građane širom Srbije: "Ovo nema niko u…

(Video) MUP uvodi sajber stražu: Nov način borbe protiv kriminalaca koji masovno varaju građane širom Srbije: "Ovo nema niko u regionu"

Blic pre 40 minuta
Na današnji dan, 2. mart: Rođen Smetana, umro crnogorski kralj Nikola I...

Na današnji dan, 2. mart: Rođen Smetana, umro crnogorski kralj Nikola I...

N1 Info pre 30 minuta
Žene u Srbiji više umiru od raka nego muškarci: Novi alarmantni podaci "Batuta": Ovaj karcinom sada je prvi put dominantan…

Žene u Srbiji više umiru od raka nego muškarci: Novi alarmantni podaci "Batuta": Ovaj karcinom sada je prvi put dominantan uzrok smrtnosti kod oba pola

Blic pre 25 minuta
Onaj što broji koliko si toalet listića potrošio

Onaj što broji koliko si toalet listića potrošio

Velike priče pre 1 sat
"Jednom sam u životu stao stoperki, sad mi je supruga!" Srbi podelili svoja iskustva sa stoperima, neki su tako doživeli…

"Jednom sam u životu stao stoperki, sad mi je supruga!" Srbi podelili svoja iskustva sa stoperima, neki su tako doživeli horor, drugima se život okrenuo naglavačke

Blic pre 1 sat