Mrtvi zidaju, a živi se žale

Radar pre 28 minuta  |  Goran Dakić Suzana Sudar
Mrtvi zidaju, a živi se žale

U Banjaluci je odavno podignuta zgrada koju su, prema zvaničnim dokumentima, „sagradile“ dve preminule investitorke, na zemljištu čuvene glumice. Dok administracija i dalje priznaje njihove zahteve, naslednici i Udruženje Adligat iz Beograda pokušavaju da zaštite prava koja, čini se, u Republici Srpskoj ne postoje

Pišu: Suzana Sudar, Goran Dakić U katastarskim spisima Republike Srpske, život i smrt nemaju čvrstu granicu. Dve Banjalučanke, bliznakinje Vidosava i Vukosava Samardžić, preminule u januaru 2000. godine, nekoliko meseci kasnije su, prema zvaničnim rešenjima uprave, podnele zahteve za izgradnju zgrade i dobile urbanističku, građevinsku i upotrebnu dozvolu. Tako je niklo velelepno zdanje koje se nalazi na uglu Jevrejske ulice i Dositeja Obradovića, u samom centru
