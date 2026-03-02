Oproštajni valcer

Pijačarsko pogađanje u Boru slomilo se na ženi, koju je Vučić naterao da pred kamerama i stotinama prisutnih otkrije osetljive privatne informacije o sebi i detetu. Ta epizoda spada u tri najodvratnije stvari koje je uradio u prethodnih skoro 14 godina

Predizborna kampanja je počela. Nikad, doduše, nije ni prestajala. Predsednik Aleksandar Vučić praktično je započeo kampanju za premijera posetom Boru, mada niko to ne zove tako zvanično, ali tako vam je to. Bor je izabran za prvu žrtvu, a predsednik ga je posetio u strogo kontrolisanim uslovima. Klasična fora, došao da sasluša narod, jer on zna narod, zna sve toponime i on će da reši sve što može, jer institucije koje bi nešto rešile, jelte, nemamo, pa mora on da