Stranputice društvene svesti

Radar pre 29 minuta  |  Rade Veljanovski
Stranputice društvene svesti

Kako ćemo se u ovom kolopletu stvarnih i lažnih patriota, iskrenih i nabeđenih vernika, doslednih i konvertiranih levičara, evropejaca i antievropejaca, rusofila i rusofoba, pristalica i protivnika Amerike i NATO-a, orijentisati u daljoj potrazi za nekim boljitkom i uzdići se iznad podela

Nedavno, u podzemnom prolazu kod „Ušća“, na prostranom zidu, grafit ispisan krupnim slovima: „Večna slava oslobodiocima Beograda“. Dva momka, više dečaka, sprejom pokušavaju da reč „oslobodiocima“, učine nevidljivom. Čovek, od oko sedamdeset, zastaje i pita: „Što vam smetaju oslobodioci Beograda?“ Momci uglas: „Kakvi oslobodioci, komunisti i Crvena armija su okupatori“. „Pa ko je onda oslobodio Beograd ako su oni okupatori?“, pita čovek. Oni ćute, pa im prolaznik
Otvori na radar.rs

NATO »

NATO pažljivo prati razvoj događaja u Iranu i regionu

NATO pažljivo prati razvoj događaja u Iranu i regionu

Politika pre 2 sata
Predsednica Evropske komisije pozvala na demokratsku tranziciju vlasti u Iranu Novo

Predsednica Evropske komisije pozvala na demokratsku tranziciju vlasti u Iranu Novo

REUC pre 3 sata
Vremeplov: Rođen general Ljubiša Veličković

Vremeplov: Rođen general Ljubiša Veličković

RTV pre 22 sata
NATO odobrio: iPhone i iPad su sertifikovani za poverljive podatke

NATO odobrio: iPhone i iPad su sertifikovani za poverljive podatke

Vesti online pre 7 sati
NATO odobrio: iPhone i iPad su sertifikovani za poverljive podatke

NATO odobrio: iPhone i iPad su sertifikovani za poverljive podatke

B92 pre 13 sati
Jugoslovenski scenario: Amerikanci upravo u Iranu ponovili zločin iz 1999. godine

Jugoslovenski scenario: Amerikanci upravo u Iranu ponovili zločin iz 1999. godine

Večernje novosti pre 2 sata
Lažna država Kosovo traži zabranu za Zejnu: Prvo je napali zbog "Jugoslavije", sad im smeta detalj u nastupu

Lažna država Kosovo traži zabranu za Zejnu: Prvo je napali zbog "Jugoslavije", sad im smeta detalj u nastupu

Kurir pre 1 dan
NATO »

Ključne reči

NATO

Društvo, najnovije vesti »

Stranputice društvene svesti

Stranputice društvene svesti

Radar pre 29 minuta
Oproštajni valcer

Oproštajni valcer

Radar pre 29 minuta
Mrtvi zidaju, a živi se žale

Mrtvi zidaju, a živi se žale

Radar pre 29 minuta
Protest podrške studentima u Savinom selu, mestu koje uporno odaje pomen žrtvama pada nadstrešnice

Protest podrške studentima u Savinom selu, mestu koje uporno odaje pomen žrtvama pada nadstrešnice

Danas pre 34 minuta
Više hiljada ljudi na protestu „Država, to smo mi“ u Nišu: Kome su studenti poručili da moraju da „stanu zajedno“ u borbi…

Više hiljada ljudi na protestu „Država, to smo mi“ u Nišu: Kome su studenti poručili da moraju da „stanu zajedno“ u borbi protiv režima?

Danas pre 2 sata