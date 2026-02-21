Vatra zahvatila potkrovlje zgrade na Savskom vencu, požar ugašen

Požar je izbio u stambenoj zgradi u Ulici Svetozara Radića

Nema povređenih u požaru koji je izbio u potkrovlju zgrade na Savskom vencu. Šest vatrogasnih vozila učestvovalo u gašenju. Požar je izbio u stambenoj zgradi u Ulici Svetozara Radića na Savskom vencu u Beogradu, prenosi RTS. Nije bilo povređenih, ali su neke osobe zatražile pomoć Hitne službe, jer su se nagutale dima. Šest vatrogasnih vozila učestvovalo je u gašenju požara, koja je zahvatila potkrovlje zgrade. Ulica Svetozara Radića ka Karađorđevoj ulici je zbog