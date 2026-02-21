Mi izborima spasavamo zemlju, a vlast sebe

Ako mi smeta zakon – promeniću zakon, ako mi smeta tužilaštvo – rasformiraću ga, ako mi smeta policija – napraviću drugu sa lojalnim policajcima. Sve u funkciji izborne krađe i nekažnjive zloupotrebe vlasti. Na sledećim izborima vlast je odlučna da kontroliše sve mehanizme kako bi uspeh krađe bio izvestan

Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora neće zavisiti samo od odluke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već i od kapaciteta naprednjačke vrhuške da podmiri različite interese u sopstvenim strukturama. Prema rečima lidera stranke Srbija centar (SRCE) i bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša, personalne evropske sankcije bi u slučaju pojedinih zvaničnika i funkcionera borbu za interese pretvorile u – borbu za opstanak. Naš sagovornik je u