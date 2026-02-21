Mi izborima spasavamo zemlju, a vlast sebe

Radar pre 45 minuta  |  Stefan Slavković
Mi izborima spasavamo zemlju, a vlast sebe

Ako mi smeta zakon – promeniću zakon, ako mi smeta tužilaštvo – rasformiraću ga, ako mi smeta policija – napraviću drugu sa lojalnim policajcima. Sve u funkciji izborne krađe i nekažnjive zloupotrebe vlasti. Na sledećim izborima vlast je odlučna da kontroliše sve mehanizme kako bi uspeh krađe bio izvestan

Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora neće zavisiti samo od odluke predsednika Srbije Aleksandra Vučića, već i od kapaciteta naprednjačke vrhuške da podmiri različite interese u sopstvenim strukturama. Prema rečima lidera stranke Srbija centar (SRCE) i bivšeg načelnika Generalštaba Vojske Srbije Zdravka Ponoša, personalne evropske sankcije bi u slučaju pojedinih zvaničnika i funkcionera borbu za interese pretvorile u – borbu za opstanak. Naš sagovornik je u
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Ponoš: Šta ćemo da radimo ove godine?

Ponoš: Šta ćemo da radimo ove godine?

Danas pre 3 sata
"Nisam htela da moj sin sazna na ovakav način", Vučić se zbog pitanja žene u Boru hvatao za glavu: "Dođe mi da plačem zajedno…

"Nisam htela da moj sin sazna na ovakav način", Vučić se zbog pitanja žene u Boru hvatao za glavu: "Dođe mi da plačem zajedno sa vama"

Blic pre 4 sati
Vučić najavio šta će da moli Si Đinpinga, u vezi je sa zagađenjem u Boru…

Vučić najavio šta će da moli Si Đinpinga, u vezi je sa zagađenjem u Boru…

Danas pre 5 sati
Vučić sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje razgovarao o pristupanju Srbije EU

Vučić sa zvaničnikom Evropske komisije za proširenje razgovarao o pristupanju Srbije EU

Nedeljnik pre 24 sata
Predsednik u Zaječarskom i Borskom okrugu (Uživo): Vučić u selu Jasikovo; Da uložimo 5 milijardi u lokalne puteve; Vodovod do…

Predsednik u Zaječarskom i Borskom okrugu (Uživo): Vučić u selu Jasikovo; Da uložimo 5 milijardi u lokalne puteve; Vodovod do svakog sela

Dnevnik pre 24 sata
Vučić u Zaječarskom i Borskom okrugu: "Kineske investicije ključne za Bor i Smederevo, ali i celu Srbiju"

Vučić u Zaječarskom i Borskom okrugu: "Kineske investicije ključne za Bor i Smederevo, ali i celu Srbiju"

Euronews pre 2 sata
Merc treći put izabran za predsednika CDU

Merc treći put izabran za predsednika CDU

N1 Info pre 2 sata

Ključne reči

Aleksandar VučićParlamentarni izboriTužilaštvoIzboriVojska Srbije

Politika, najnovije vesti »

Mi izborima spasavamo zemlju, a vlast sebe

Mi izborima spasavamo zemlju, a vlast sebe

Radar pre 45 minuta
Zdravica nad prolivenim mlekom

Zdravica nad prolivenim mlekom

Radar pre 45 minuta
Menja se pregovarač za dijalog Priština će imati novog čoveka za razgovore sa Beogradom: U igri Kurtijev blizak saradnik, ali…

Menja se pregovarač za dijalog Priština će imati novog čoveka za razgovore sa Beogradom: U igri Kurtijev blizak saradnik, ali to nije jedini scenario

Blic pre 3 sata
Ponoš: Šta ćemo da radimo ove godine?

Ponoš: Šta ćemo da radimo ove godine?

Danas pre 3 sata
Vjosa Osmani opet hvali Trampovu Ameriku, smatra da je ključna za kosovski nacionalni interes

Vjosa Osmani opet hvali Trampovu Ameriku, smatra da je ključna za kosovski nacionalni interes

Danas pre 3 sata