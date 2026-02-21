Remi fudbalera Lajpciga i Borusije Dortmund u Bundesligi

RTS pre 58 minuta
Remi fudbalera Lajpciga i Borusije Dortmund u Bundesligi

Fudbaleri Lajpciga i Borusije iz Dortmunda odigrali su bez pobednika, 2:2 u meču 23. kola Bundeslige.

Oba gola za Lajpcig postigao je Kristof Baumgartner u 20. i 39. minutu. Strelci za ekipu iz Dortmunda bili su Romulo Kardozo (autogol) u 50. i Fabio Silva u 90+5. minutu. Srpski fudbaler Kosta Nedeljković zbog povrede nije igrao za Lajpcig. Fudbaleri Borusije se nalaze na drugom mestu na tabeli nemačkog prvenstva sa 52 boda, dok je Lajpcig peti sa 41. Borusija će u narednom, 24. kolu Bundeslige dočekati Bajern, dok će Lajpcig gostovati Hamburgeru. Ranije danas
