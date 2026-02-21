Stojaković pred "večiti derbi": Za nas je utakmica već počela, idemo na pobedu

RTS pre 1 sat
Stojaković pred "večiti derbi": Za nas je utakmica već počela, idemo na pobedu

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je da njegov tim sa velikim samopouzdanjem dočekuje 178. "večiti derbi".

Partizan će gostovati kod Crvene zvezde sutra od 17 časova u okviru 24. kola Superlige Srbije. "Moj prvi derbi. Mi smo u ovoj utakmici od kraja one protiv Spartaka. Mi smo već na 'Marakani'. Što se tiče protivnika, šampioni su, dominantni, znamo šta nas očekuje. Idemo tamo da pobedimo", rekao je Stojaković na konferenciji za medije. Crno-beli su ostvarili poslednju pobedu na gostovanju u "večitom derbiju" 2019. godine. "Fudbal ne prati prošlost, lično takođe.
Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaPartizanMarakanaSuperligaderbi

