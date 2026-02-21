Najavljen rebalans budžeta Beograda za 27. februar

Sednica Skupštine grada Beograda, na kojoj će biti usvojen rebalans budžeta, zakazana je za petak, 27. februar, potvrdio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS).

Prema njegovim rečima, osnovni razlozi za hitnu promenu budžetskog plana su izrazito loša finansijska situacija i dodatni dugovi koji su u međuvremenu evidentirani u gradskom sistemu. Jovanović je izneo podatak da je dug beogradskih javnih komunalnih preduzeća prema dobavljačima do kraja januara dostigao iznos od 25 milijardi dinara. Pored toga, on je ukazao na značajan finansijski teret koji predstavljaju brojne sudske presude protiv Grada u parnicama za nadoknadu