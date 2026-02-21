(VIDEO) Ovacije za Nikolu, Topić prvi put doprineo trijumfu OKC

Oklahoma Siti Tander nastavio je sa odbranom titule pobedom nad Bruklin Netsima 105:86 (21:23, 29:10, 27:34, 28:19) i sve je izvesnije da će da sačuva prvu poziciju na tabeli Zapadne konferencije.

O toku ove utakmice bilo bi suvišno da se govori, a najučinkovitiji bio je Džered Mekejn sa 21 poenom (7/12 iz igre, 3/6 za tri i 4/4 sl. bacanja) i četiri skoka, a pratio ga je Čet Holmgren sa 15 poena (3/6 iz igre, 2/2 za tri i 7/7 sl. bacanja) uz sedam skokova. Na drugoj strani standardno se istakao Majkl Porter Džunior, bivši saigrač Nikole Jokića u Denveru, koji je utakmicu završio sa 22 poena (6/16 iz igre, 1/9 za tri i 9/11 sl. bacanja) uz devet skokova i