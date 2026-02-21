Crveno-belo zajedništvo, Zvezdini prekobrojni stranci dolaze na finale Kupa Radivoja Koraća

Crveno-belo zajedništvo, Zvezdini prekobrojni stranci dolaze na finale Kupa Radivoja Koraća

Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20.30 sati u niškoj hali "Čair" igraju protiv Mege utakmicu finala Kupa Radivoja Koraća.

Crveno-beli traže svoj šesti uzastopni trofej osvajača Kupa i imaju ulogu favorita u duelu sa "roze timom" koji je "Žućkovu levicu" jedini put podigao 2016. Prema propozicijama turnira trener Zvezde Saša Obradović je morao da izabere samo četvoricu stranaca za turnir u "Čairu". On se odlučio za Kodija Miler-Mekintajera, Džereda Batlera, Džordana Nvoru i Ebuku Izundua, ali će im se večeras u Nišu kao podrška priključiti i ostali interancionalci. Naime, prema pisanju
