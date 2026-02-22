Crveno-bela dominacija: Zvezda srušila Partizan; "Ovo svaki zvezdaš želi da vidi"; Stojaković bez komentara

B92 pre 1 sat
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju.

Fudbaleri Crvene zvezde ubedljivo su pobedili Partizan na stadionu "Rajko Mitić" u 178. "večitom" derbiju u okviru 24. kola Superlige Srbije. Crvena zvezda je sada vladar srpskog fudbala jer je prvoplasirani tim Superlige Srbije, a i bolja je u međusobnim duelima otkako se formirala Superliga. Od te 2006. godine, dva tima su se sastala na 49 ligaških mečeva, pa Crvena zvezda ima 16 pobeda, Partizan 15, a 18 puta bilo je nerešeno. Utakmicu ste mogli da pratite UŽIVO
