Partizan na skeneru B92.sport: Šamar prizemljenja!

Partizan je najavio da će doći da pobedi Crvenu zvezdu na njenom stadionu, a zapravo je dobio lekciju i pokazatelj da je, ipak, predaleko od najvećeg rivala. U svakom smislu.

Osim situacije kada je Vanja Dragojević iz visokog presinga imao šansu da šokira rivala, što takođe ne bi bio garant da bi na kraju ishod bio iole pozitivan, Zvezda je u potpunosti nadigrala Partizan u 178. "večitom" derbiju. Može se diskutovati oko toga šta bi bilo da je Partizan izdržao da sa 0:0 ode na veliki odmor, da se Saša Zdjelar nije povredio, da je Milan Vukotić realizovao penal ili da Andrej Kostić nije prestupio... Ali činjenica ostaje da je Partizan
Crvena ZvezdaPartizanB92

