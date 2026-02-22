Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Beta pre 44 minuta

Izložba rok fotografija "Slikati muziku" fotografkinje Goranke Matić (1949–2025) otvara se u sredu, 25. februara, u 18 časova u RTS Klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske).Do 5. marta biće predstavljen deo stvaralačkog opusa Goranke Matić koji je i u nedavno objavljenoj reprezentativnoj monografiji, zajedničkom izdanju RTS Izdavaštva, Službenog glasnika, Muzeja savremene umetnosti, Društva ljubitelja popularne kulture "Popbooks" i Galerije Novembar.

O radu Goranke Matić na otvaranju izložbe će govoriti Momčilo Bajagić - Bajaga i Srđan Gojković - Gile, Zorica Кojić i Dragan Ambrozić, muzički kritičari, Boris Miljković, reditelj, Nebojša Grujičić, odgovorni urednik RTS Izdavaštva i jedan od urednika monografije, najavila je RTS.

Baština Goranke Matić (1949–2025) broji desetine hiljada dela. Njen stvaralački opus koji se paralelno odvijao u domenima novinske, dokumentarne i umetničke fotografije, predstavlja jedinstveno svedočanstvo društvene, političke i kulturne istorije.

Fotouniverzum Goranke Matić reprezentativno je predstavljen u nedavno objavljenoj monografiji "Goranka" Une Popović i Nebojše Grujičića, u kojoj je izbor od skoro hiljadu njenih fotografija.

Na izložbi u RTS Кlubu zastupljen je izbor iz jednog od njenih tematskih ciklusa koji se odnosi na "rok fotografiju". Portreti muzičara i bendova, fotografije sa koncerata, omoti ploča na toj izložbi predstavljaju odraz "muzičkog" opusa Goranke Matić, kojim je ostavila trajno vizuelno svedočenje o rokenrol sceni Beograda i Jugoslavije i njenim protagonistima.

Namera Radio-televizije Srbije je da izložbom "Slikati muziku" oda poštovanje radu Goranke Matić koja je radni vek okončala u toj kući. Uz monografiju, RTS je producirala dokumentarni film "Goranka" u režiji Borisa Miljkovića.

(Beta, 22.02.2026)

Povezane vesti »

Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Serbian News Media pre 44 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTS

Kultura, najnovije vesti »

Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Beta pre 44 minuta
Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Izložba rok-fotografija Goranke Matić od 25. februara u Beogradu

Serbian News Media pre 44 minuta
10 najgorih filmova koji su zaradili više od milijardu dolara, prema kritičarima

10 najgorih filmova koji su zaradili više od milijardu dolara, prema kritičarima

Danas pre 59 minuta
"Niste vi veći Srbi od mene!" Uloga Svetog Save bila je opasan zadatak za srpske glumce: "Dobijao sam pretnje da ću biti…

"Niste vi veći Srbi od mene!" Uloga Svetog Save bila je opasan zadatak za srpske glumce: "Dobijao sam pretnje da ću biti likvidiran"

Kurir pre 1 sat
Bilo jednom u Crnoj Gori

Bilo jednom u Crnoj Gori

Velike priče pre 3 sata