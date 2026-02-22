Tragedija na Konjarniku: Muškarac (55) izgoreo u požaru, Hitna nije mogla ništa da učini

Ekipa Hitne pomoći po dolasku mogla je samo da konstatuje smrt stradalog muškarca Tokom noći u dve saobraćajne nezgode lakše su povređene tri osobe, dve prevezene u Urgentni centar, a jedna u KBC Zemun U požaru u Ulici Vladimira Tomanovića, koji je prijavljen pola sata nakon ponoći, poginuo je muškarac (55), saopšteno je danas za Tanjug iz službe Hitne pomoći. Kako je saopšteno, ekipa Hitne pomoći je po dolasku na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt muškarca.