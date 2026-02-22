Igor Božić: Zašto sada? Predsednikov poziv samom sebi na N1

Danas pre 4 sati  |  Igor Božić
Igor Božić: Zašto sada? Predsednikov poziv samom sebi na N1

„Jedva čekam da me pozovu, videćete da neće nikad.

Jedva čekam da pozovu i dolazim, da i njihovi gledaoci čuju istinu“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u, kako su tabloidi pod njegovom kontrolom to nazvali, „gorućem pitanju u Srbiji“. Zašto sada? Šta se promenilo pa je predsednik, posle 11 godina odbijanja, odjednom spreman da dođe na N1? Jedanaest godina nije hteo ni da čuje za gostovanje. Svojim ministrima zabranio je da gostuju kod nas čak i kada je trebalo da odgovaraju na pitanja od javnog
