Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Počela i zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)…

Studenti u blokadi okupili su se večeras na Trgu slobode u Novom Sadu na protestu „Dalje ruke od Miletića“, koji je počeo u 18.30 časova. Jake policijske snage raspoređene su u centru grada, posebno oko Srpskog narodnog pozorišta, gde se obeležava 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Ispred pozorišta okupljena je i veća grupa ljudi, prenosi reporterka Insajdera. Manifestaciji, koja nije zvanično najavljena nigde osim na programu Radio-televizije Vojvodine, prisustvuje deo državnih funkcionera, među

Pripadnici policije raspoređeni su i u Njegoševoj ulici, iza Srpskog narodnog pozorišta, u neposrednoj blizini Trga slobode u centru grada. Kako prenosi reporterka Insajdera, sala u kojoj se održava svečanost povodom 200 godina rođenja Svetozara Miletića je oko 19.30 časova već bila skoro puna, ali niko od grupe koja stoji ispred pozorišta nije ušao. Studenti u blokadi, kako prenosi reporterka Insajdera, uzvikuju "pumpaj" "ua" i zvižde u pravcu grupe koja je ispred