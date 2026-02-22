Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Počela i zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 38 minuta
Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Počela i zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)…

Studenti u blokadi okupili su se večeras na Trgu slobode u Novom Sadu na protestu „Dalje ruke od Miletića“, koji je počeo u 18.30 časova. Jake policijske snage raspoređene su u centru grada, posebno oko Srpskog narodnog pozorišta, gde se obeležava 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Ispred pozorišta okupljena je i veća grupa ljudi, prenosi reporterka Insajdera. Manifestaciji, koja nije zvanično najavljena nigde osim na programu Radio-televizije Vojvodine, prisustvuje deo državnih funkcionera, među

Pripadnici policije raspoređeni su i u Njegoševoj ulici, iza Srpskog narodnog pozorišta, u neposrednoj blizini Trga slobode u centru grada. Kako prenosi reporterka Insajdera, sala u kojoj se održava svečanost povodom 200 godina rođenja Svetozara Miletića je oko 19.30 časova već bila skoro puna, ali niko od grupe koja stoji ispred pozorišta nije ušao. Studenti u blokadi, kako prenosi reporterka Insajdera, uzvikuju "pumpaj" "ua" i zvižde u pravcu grupe koja je ispred
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Policija razdvaja dva skupa ispred SNP: Okupio se veliki broj SNS pristalica, studenti i građani protestuju (FOTO/VIDEO)

Policija razdvaja dva skupa ispred SNP: Okupio se veliki broj SNS pristalica, studenti i građani protestuju (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 14 minuta
Protest u Novom Sadu: Akademija povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija (video)

Protest u Novom Sadu: Akademija povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija (video)

Euronews pre 13 minuta
Svečana akademija u SNP povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića (RTV1)

Svečana akademija u SNP povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića (RTV1)

RTV pre 29 minuta
Jovović: Tragično je što pokušavaju da prisvoje Svetozara Miletića, Novi Sad organski odbacio SNS

Jovović: Tragično je što pokušavaju da prisvoje Svetozara Miletića, Novi Sad organski odbacio SNS

N1 Info pre 39 minuta
U Novom Sadu protest pred početak akademije povodom 200 godina od rođenja S.Miletića

U Novom Sadu protest pred početak akademije povodom 200 godina od rođenja S.Miletića

RTV pre 34 minuta
Kordoni policije razdvajaju dva skupa ispred SNP

Kordoni policije razdvajaju dva skupa ispred SNP

NoviSad.com pre 1 sat
BLOG UŽIVO Dupli kordon policije razdvaja dva skupa u Novom Sadu: Bajker napadnut ispred SNP-a, dobio udarac u lice VIDEO

BLOG UŽIVO Dupli kordon policije razdvaja dva skupa u Novom Sadu: Bajker napadnut ispred SNP-a, dobio udarac u lice VIDEO

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteVojvodinaNovi SadInsajder

Vojvodina, najnovije vesti »

Policija razdvaja dva skupa ispred SNP: Okupio se veliki broj SNS pristalica, studenti i građani protestuju (FOTO/VIDEO)

Policija razdvaja dva skupa ispred SNP: Okupio se veliki broj SNS pristalica, studenti i građani protestuju (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 14 minuta
Održan protest „Pravda za Manuela“ – ispred PU Zrenjanin prustnima se obratio načelnik

Održan protest „Pravda za Manuela“ – ispred PU Zrenjanin prustnima se obratio načelnik

I Love Zrenjanin pre 14 minuta
Protest u Novom Sadu: Akademija povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija (video)

Protest u Novom Sadu: Akademija povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija (video)

Euronews pre 13 minuta
Svečana akademija u SNP povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića (RTV1)

Svečana akademija u SNP povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića (RTV1)

RTV pre 29 minuta
Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Počela i zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)…

Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Počela i zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 38 minuta