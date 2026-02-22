Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Završena zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 1 sat
Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Završena zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)

Studenti u blokadi okupili su se večeras na Trgu slobode u Novom Sadu na protestu „Dalje ruke od Miletića“, koji je počeo u 18.30 časova. Jake policijske snage raspoređene su u centru grada, posebno oko Srpskog narodnog pozorišta, gde se obeležava 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, koja nije zvanično najavljena, završena je večeras nešto pre 22 sata, a policija je obezbedila odlazak publike i pristalica vlasti, koje su se okupile

Za vreme svečane akademije, kojoj su prisustvovali gradski, pokrajinski i državni funkcioneri, veliki broj pristalica vlasti bio je na platou kod SNP, a kordoni policajaca razdvajali su ih od studenata i građana koji su bili u Jevrejskoj ulici i na Trgu slobode. Građani Novog Sada su zvižducima i povicima "Idite kući" ispratili pristalice vlasti koje su, prema navodima medija, došli u taj grad velikim brojem automobila sa registarskim tablicama iz drugih gradova.
