Još jedan protest protiv izgradnje Akvarijuma: policija presretala građane Zemuna da ne odu na protest

Danas u podne je bio zakazan protest kod parka Ušće, koji je u međuvremenu ponovo ograđen. Na licu mesta je bilo nesrazmerno puno policije u odnosu na broj okupljenih građana. Nekoliko marica zaustavilo građae Zemuna i studente da odu na protest, pa se protest premestio.

U podne je počeo protest kod, ponovo ograđenog parka Ušće. Tamo je jako veliki broj pripadnika MUP-a u opremi za razbijanje demonstracija čuvao ogradu. Bilo je puno i policajaca u civilu. Pored građana i građanki koji su došli na protest kod zgrade suda, prekoputa gradilišta, policija je legitimisala i novinare iako su bili jasno označeni PRESS legitimacijama. U međuvremenu je nekoliko marica nakon 16 minuta tišine na Avijatičarskom trgu u Zemunu zaustavilo