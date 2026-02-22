Još jedan protest protiv izgradnje Akvarijuma: policija presretala građane Zemuna da ne odu na protest

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Još jedan protest protiv izgradnje Akvarijuma: policija presretala građane Zemuna da ne odu na protest

Danas u podne je bio zakazan protest kod parka Ušće, koji je u međuvremenu ponovo ograđen. Na licu mesta je bilo nesrazmerno puno policije u odnosu na broj okupljenih građana. Nekoliko marica zaustavilo građae Zemuna i studente da odu na protest, pa se protest premestio.

U podne je počeo protest kod, ponovo ograđenog parka Ušće. Tamo je jako veliki broj pripadnika MUP-a u opremi za razbijanje demonstracija čuvao ogradu. Bilo je puno i policajaca u civilu. Pored građana i građanki koji su došli na protest kod zgrade suda, prekoputa gradilišta, policija je legitimisala i novinare iako su bili jasno označeni PRESS legitimacijama. U međuvremenu je nekoliko marica nakon 16 minuta tišine na Avijatičarskom trgu u Zemunu zaustavilo
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Policija legitimisala građane kod Ušća, prisutna i Neda Perić

(VIDEO) Policija legitimisala građane kod Ušća, prisutna i Neda Perić

N1 Info pre 1 sat
Protest protiv izgradnje akvarijuma: Policija legitimisala gradjane, kolona krenula u krug oko ograđenog prostora u parku Ušće…

Protest protiv izgradnje akvarijuma: Policija legitimisala gradjane, kolona krenula u krug oko ograđenog prostora u parku Ušće (FOTO)

Insajder pre 1 sat
Novi protest kod parka Ušće, policija postavila kordon (VIDEO)

Novi protest kod parka Ušće, policija postavila kordon (VIDEO)

Danas pre 1 sat
FOTO Protest kod parka Ušće: Policija legitimiše građane, kordon se dodatno pojačao

FOTO Protest kod parka Ušće: Policija legitimiše građane, kordon se dodatno pojačao

Nova pre 1 sat
Protest zbog akvarijuma: Građani ponovo ispred suda, park čuva policija

Protest zbog akvarijuma: Građani ponovo ispred suda, park čuva policija

Vreme pre 1 sat
Građani protestuju protiv izgradnje u parku Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija blokira ulaz

Građani protestuju protiv izgradnje u parku Ušće: Policija u opremi za razbijanje demonstracija blokira ulaz

Nedeljnik pre 2 sata
VIDEO Protest zbog planiranog Akvarijuma: Kordon policije brani ogradu, građani kažu "Nema gradnje"

VIDEO Protest zbog planiranog Akvarijuma: Kordon policije brani ogradu, građani kažu "Nema gradnje"

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPPressZemunprotestusceakvarijum

Društvo, najnovije vesti »

Advokati sutra počinju trodnevnu obustavu rada zbog „Mrdićevih zakona“

Advokati sutra počinju trodnevnu obustavu rada zbog „Mrdićevih zakona“

Nova ekonomija pre 2 minuta
Poznati lanac sportske opreme zatvara sve prodavnice: Najavili su veliku rasprodaju

Poznati lanac sportske opreme zatvara sve prodavnice: Najavili su veliku rasprodaju

Mondo pre 1 minut
(VIDEO) Policija legitimisala građane kod Ušća, prisutna i Neda Perić

(VIDEO) Policija legitimisala građane kod Ušća, prisutna i Neda Perić

N1 Info pre 1 sat
Pas u stanu bez dvorišta – mučenje ili mit?

Pas u stanu bez dvorišta – mučenje ili mit?

N1 Info pre 41 minuta
Protest protiv izgradnje akvarijuma: Policija legitimisala gradjane, kolona krenula u krug oko ograđenog prostora u parku Ušće…

Protest protiv izgradnje akvarijuma: Policija legitimisala gradjane, kolona krenula u krug oko ograđenog prostora u parku Ušće (FOTO)

Insajder pre 1 sat