Zvezda razbila Partizan u derbiju: Katai bacao magiju na Marakani

Mondo pre 2 sata  |  Milutin Vujičić
Crvena zvezda pobedila je Partizan 3:0 u 178. večitom derbiju, odmakla mu na četiri boda i napravila sebi komfornu poziciju u borbi za titulu.

Iako su crno-beli imali spremno iznenađenje za domaćina i visokim pritiskom u prvom delu meča pri rezultatu 0:0 poremetili organizaciju crveno-belih, sa majstorom kao što je Aleksandar Katai u timu Zvezda je našla rešenje i pre nego što je trener Dejan Stanković mogao da reaguje u poluvremenu. U završnici prvog dela Katai je sjajno predriblao Stefana Milića i iznudio njegov žuti karton, u nastavku te akcije centrirao ka Vasiliju Kostovu i "na tacni" mu servirao gol
