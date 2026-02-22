Recept dana: Domaći proteinski hleb

Recept dana: Domaći proteinski hleb
Brz, jednostavan i zdrav hleb bez brašna. Može da traje i nekoliko dana. (za 4 osobe) Prvo umutiti jaja, pa dodati sir i maslinovo ulje, sve umutiti u finu smesu. Zatim dodati ostale sastojke i dobro izmešati. Kalup obložiti papirom za pečenje i sipati smesu. Po vrhu posuti semenkama, piše Coolinarika. Ubaciti u zagrejanu rernu i peći oko 20 – 25 minuta na 180 stepeni Celzijusa. Proveriti čačkalicom da li je pečeno. Vruć hleb umotati u suvu krpu i ostaviti da se
