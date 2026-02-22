Tramp najavio da će poslati brod bolnicu na Grenland

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem (Jeff Landry) kako bi poslao brod bolnicu na Grenland. "Sarađujem sa neverovatnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem.

Poslaćemo sjajan brod bolnicu na Grenland da se brine o velikom broju bolesnih ljudi", napisao je Tramp na društvenim mrežama. Danski kralj Frederik X posetio je prošle nedelje Grenland, autonomnu teritoriju Danske, kako bi pokazao jedinstvo danskih i grenlandskih lidera, koji su ponovili da ostrvo nije na prodaju. Izjava američkog predsednika dolazi samo nekoliko sati nakon što je danska Zajednička arktička komanda objavila da je evakuisala člana posade kojem je