Tramp najavio da će poslati brod bolnicu na Grenland

N1 Info pre 50 minuta  |  Beta
Tramp najavio da će poslati brod bolnicu na Grenland

Predsednik SAD Donald Tramp (Trump) izjavio je da sarađuje sa guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem (Jeff Landry) kako bi poslao brod bolnicu na Grenland. "Sarađujem sa neverovatnim guvernerom Luizijane Džefom Lendrijem.

Poslaćemo sjajan brod bolnicu na Grenland da se brine o velikom broju bolesnih ljudi", napisao je Tramp na društvenim mrežama. Danski kralj Frederik X posetio je prošle nedelje Grenland, autonomnu teritoriju Danske, kako bi pokazao jedinstvo danskih i grenlandskih lidera, koji su ponovili da ostrvo nije na prodaju. Izjava američkog predsednika dolazi samo nekoliko sati nakon što je danska Zajednička arktička komanda objavila da je evakuisala člana posade kojem je
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Trampova "Milost" za Grenland, hitna pomoć za najveću želju Vašingtona

Trampova "Milost" za Grenland, hitna pomoć za najveću želju Vašingtona

RTS pre 20 minuta
Tramp poslao bolnički brod na Grenland: „Ne, hvala“, odgovorio premijer Nilsen

Tramp poslao bolnički brod na Grenland: „Ne, hvala“, odgovorio premijer Nilsen

Nedeljnik pre 1 sat
Danski zvaničnici: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Danski zvaničnici: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

NIN pre 55 minuta
Danska: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Danska: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Insajder pre 1 sat
Danska: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Danska: Grenlandu nije potrebno da Tramp pošalje američki brod

Euronews pre 1 sat
Grenlandu nije potreban Trampov bolnički brod

Grenlandu nije potreban Trampov bolnički brod

Politika pre 1 sat
Tramp tvrdi da brod ide ka Grenlandu; Stigla reakcija Frederiksen

Tramp tvrdi da brod ide ka Grenlandu; Stigla reakcija Frederiksen

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GuvernerDanskaGrenlandDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

U Iranu i danas protesti, studenti demonstrirali u Teheranu i Mašhadu

U Iranu i danas protesti, studenti demonstrirali u Teheranu i Mašhadu

Insajder pre 9 minuta
Tajna služba SAD ubila naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe na Trampovo imanje

Tajna služba SAD ubila naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe na Trampovo imanje

Euronews pre 10 minuta
Tramp pod pritiskom: Vrhovni sud ruši carine, ekonomija usporava, nezadovoljstvo raste pred izbore

Tramp pod pritiskom: Vrhovni sud ruši carine, ekonomija usporava, nezadovoljstvo raste pred izbore

NIN pre 10 minuta
Upad u Trampovu rezidenciju, ubijen muškarac, saopštila tajna služba

Upad u Trampovu rezidenciju, ubijen muškarac, saopštila tajna služba

Danas pre 10 minuta
Ovo je mladić koji je ubijen na Trampovom imanju uleteo usred noći naoružan sačmarom i sa kanisterom benzina: Oglasila se Bela…

Ovo je mladić koji je ubijen na Trampovom imanju uleteo usred noći naoružan sačmarom i sa kanisterom benzina: Oglasila se Bela kuća

Kurir pre 10 minuta