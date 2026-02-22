Grenland odbio Trampovu ponudu da pošalje bolnički brod

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnik, Vesti online (J. V.)
Grenland odbio Trampovu ponudu da pošalje bolnički brod

Grenland je danas odbio ponudu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da pošalje bolnički brod na to arktičko ostrvo da bi lečio bolesne ljude.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen je na Fejsbuku naveo da je Trampova ponuda da američki medicinski brod stigne u Grenland “primljena k znanju”. “Ali mi imamo javni zdravstveni sistem u kojem je lečenje besplatno za građane. To je svesna odluka”, rekao je Nilsen, dodajući da Grenland ostaje otvoren za dijalog i saradnju. On je uputio predlog Trampu da razgovara sa njima, umesto što pravi manje-više nasumične ispade na društvenim mrežama. Danska premijerka
