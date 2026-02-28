Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio – eksplozije širom Persijskog zaliva

RTS pre 22 minuta
Izrael i SAD pokrenuli su napad na Iran. Teheran uzvratio balističkim raketama na Izrael, a eksplozije su se čule i u Bahreinu, UAE i Kataru. Velikom, ponosnom narodu Irana, kažem da je čas slobode blizu, poručuje američki predsednik Donald Tramp. Iranski šef diplomatije Abas Arakči tvrdi da su visoki zvaničnici živi, uključujući i ajatolaha Alija Hamneija, kao i da je Iran spreman za deeskalaciju i razgovore, ali da je plan o promeni režima nemoguća misija. Zakazana hitna sednica SB UN. EU "prati

Revolucionarna garda upozorila brodove da ne mogu da prolaze kroz Ormuski moreuz Zvaničnik pomorske misije Evropske unije Aspides izjavio je da su brodovi tokom vikenda primali od Iranske Revolucionarne garde signale koji se koriste za bežičnu pomorsku komunikaciju, a u kojima se navodi da "nijednom brodu nije dozvoljeno da prođe kroz Ormuski moreuz". Zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, napomenuo je da Iran nije formalno potvrdio ovu zabranu
UNEvropska UnijaIranIrakLibanIzraelBliski IstokHezbolahEgipatInternetSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiNjujorkRojtersAerodromDubaiTeheranEULufthansaEr FransKatarDohaNemačkaEvropska komisijadvojno državljanstvoSB UNTwitterNemoguća misijaDonald TrampBejrutFrancuskanafta

