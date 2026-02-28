Iran odgovara na napade, Tramp hoće smenu režima

Teheranom odjekuju eksplozije. Izrael navodi da je reč o „preventivnom“ napadu. U udare su uključene i Sjedinjene Države čiji predsednik Donald Tramp poziva Irance da svrgnu vlast. Iran bombarduje niz američkih baza.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac potvrdio je da njegova zemlja napada ciljeve u Iranu. To je nazvao „preventivnim udarom“ kako bi se otklonila opasnost za Izrael. Američki zvaničnici su potvrdili da su Sjedinjene Države uključene u napad i da su gađane „desetine ciljeva“. Predsednik SAD Donald Tramp je u video-poruci govorio o „velikim borbenim operacijama“ i pozvao građane Irana da „preuzmu vlast“ po završetku akcije. „Ovo će verovatno biti vaša jedina šansa