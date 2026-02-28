(BLOG) SAD i Izrael napali Iran, Teheran uzvraća - gađa širom Bliskog istoka

Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli su u subotu rano ujutro vazdušne napade na Iran, potvrdili su izraelski ministar odbrane Izrael Kac i dvojica američkih zvaničnika, prenosi CNN.

Istovremeno je izvršen i sajber napad na Iran, a kako javljaju mediji Iran je usred skoro potpune internet blokade. Iran je uzvratio na napad, a Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je lansirala "prvi talas" dronova i raketa na Izrael. Eksplozije su se čule u severnom Izraelu, javlja AP. Napadi na Iran su izvedeni jutros dok su milioni ljudi bili na poslu, a deca u školi. Prema poluzvaničnoj iranskoj novinskoj agenciji Fars, tri eksplozije čule su se u