Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN večeras o Iranu

Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN zakazan je za večeras u 22.00 po srednjeevropskom vremenu u Njujorku o situaciju na Bliskom istoku posle izraelskih i američkih napada na Iran i njegove odmazde napadima na Izrael i druge zemlje regiona, saopštile suUN.

Na sastanku koji će biti na inicijativu Francuske i Bahreina, biće reči o „situaciji na Bliskom istoku posle vojne operacije koju je Vašington pokrenuo protiv Irana“, navodi se u saopštenju Misije Izraela pri UN. Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je osudio i napade SAD i Izraela na Iran, a i odmazdu Islamske Republike napadima na Izrael i druge zemlje u regionu. „Upotreba sile od strane Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i potonja odmazda Irana širom