Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN večeras o Iranu

Nedeljnik pre 52 minuta
Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN večeras o Iranu

Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN zakazan je za večeras u 22.00 po srednjeevropskom vremenu u Njujorku o situaciju na Bliskom istoku posle izraelskih i američkih napada na Iran i njegove odmazde napadima na Izrael i druge zemlje regiona, saopštile suUN.

Na sastanku koji će biti na inicijativu Francuske i Bahreina, biće reči o „situaciji na Bliskom istoku posle vojne operacije koju je Vašington pokrenuo protiv Irana“, navodi se u saopštenju Misije Izraela pri UN. Generalni sekretar UN Antonio Gutereš je osudio i napade SAD i Izraela na Iran, a i odmazdu Islamske Republike napadima na Izrael i druge zemlje u regionu. „Upotreba sile od strane Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana i potonja odmazda Irana širom
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

BHANSA: Zbog eskalacije na Bliskom istoku preusmereno više od 1.100 letova

BHANSA: Zbog eskalacije na Bliskom istoku preusmereno više od 1.100 letova

Insajder pre 16 minuta
Francuska, Nemačka i Britanija osudile napade Irana na region, traže povratak pregovorima

Francuska, Nemačka i Britanija osudile napade Irana na region, traže povratak pregovorima

Serbian News Media pre 22 minuta
Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN o situaciji na Bliskom istoku

Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN o situaciji na Bliskom istoku

Nova pre 22 minuta
U napadu na zgradu u Dubaiju povređene četiri osobe, dron gađao aerodrom u Kuvajtu

U napadu na zgradu u Dubaiju povređene četiri osobe, dron gađao aerodrom u Kuvajtu

RTV pre 7 minuta
Francuska, Nemačka i Britanija osudile napade Irana na region, traže povratak pregovorima

Francuska, Nemačka i Britanija osudile napade Irana na region, traže povratak pregovorima

Danas pre 7 minuta
Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN večeras o Iranu

Hitan sastanak Saveta bezbednosti UN večeras o Iranu

Danas pre 42 minuta
Iran žestoko uzvratio: Napadnuto 14 američkih vojnih baza - preko 200 mrtvih američkih vojnika (video)

Iran žestoko uzvratio: Napadnuto 14 američkih vojnih baza - preko 200 mrtvih američkih vojnika (video)

Pravda pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranIzraelBliski IstokSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiNjujorkVašingtonAntonio GuterešFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Orban: Evropi je potrebna nova bezbednosna arhitektura

Orban: Evropi je potrebna nova bezbednosna arhitektura

Insajder pre 26 minuta
BHANSA: Zbog eskalacije na Bliskom istoku preusmereno više od 1.100 letova

BHANSA: Zbog eskalacije na Bliskom istoku preusmereno više od 1.100 letova

Insajder pre 16 minuta
Francuska, Nemačka i Britanija osudile napade Irana na region, traže povratak pregovorima

Francuska, Nemačka i Britanija osudile napade Irana na region, traže povratak pregovorima

Serbian News Media pre 22 minuta
Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio – eksplozije širom Persijskog zaliva

Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio – eksplozije širom Persijskog zaliva

RTS pre 22 minuta
Orban: Evropi je potrebna nova bezbednosna arhitektura

Orban: Evropi je potrebna nova bezbednosna arhitektura

RTV pre 32 minuta