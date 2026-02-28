Pogođen aerodrom u Dubaiju, povređene četiri osobe

Četiri osobe povređene su danas u incidentu koji se dogodio na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju, saopštila je služba za medije tog aerodroma. Kako je prenela Al Džazira, aerodrom u Dubaiju oštećen je u iranskom napadu.

Snimci koji kruže društvenim mrežama, a koje je potvrdila Al Džazira, prikazuju oštećenja u salonu za putnike Međunarodnog aerodroma u Dubaiju, nakon iranskog napada. BREAKING: Iranian strike hits Dubai International Airport pic.twitter.com/9JY4Kd7yd8 "Aerodromi u Dubaiju potvrđuju da je hol na Međunarodnom aerodromu u Dubaiju (DXB) pretrpeo manju štetu u incidentu, koji je brzo stavljen pod kontrolu", navodi se u saopštenju koje je služba za medije aerodroma