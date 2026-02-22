Pretežno oblačno i toplije, temperatura do 13 stepeni

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
Pretežno oblačno i toplije, temperatura do 13 stepeni

U Srbiji će iznad većeg dela zemlje biti pretežno oblačno i toplije.

Jutarnja temperatura biće od minus jedan do dva, a najviša dnevna od pet do 13 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Kako piše u saopštenju RHZS, ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima tek ponegde se očekuje slab sneg ili kiša. Na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Krajini sunčani intervali, dok će uveče u većem delu doći do razvedravanja, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći je ponegde moguća i slaba
