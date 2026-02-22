Vreme sutra: Oblačno i toplije, do 17 stepeni

Vremenska prognoza za ponedeljak, 23. februar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Umereno do potpuno oblačno, malo toplije i suvo vreme. Samo na jugu zemlje ujutro vedro uz slab mraz. Vetar slab i umeren, zapadnih pravaca, dok se krajem dana i u toku noći na severu očekuje jače naoblačenje sa kišom. Temperatura od od minus tri do 17 stepeni Celzijua. I u glavnom gradu umereno do potpuno oblačno i suvo vreme. U toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 15 stepeni. Od srede pa do kraja naredne nedelje biće