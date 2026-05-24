Vremeplov: Umro Nikola Kopernik

NOVI SAD - Na današnji dan 1543. godine umro je poljski astronom Nikola Kopernik, tvorac heliocentričnog sistema, jedne od najvećih prekretnica u istoriji nauke. Umesto ptolomejskog geocentričnog sistema, prema kojem je Zemlja centar vasione, on je posle istraživanja koja je obavio po povratku sa višegodišnjih studija u Italiji - polazeći od teorije grčkih astronoma koji su smatrali da je Sunce centar sveta oko kojeg kruže Zemlja i druge planete - uspostavio heliocentrični sistem. Prema tom učenju, Zemlja

Danas je nedelja, 24. maj, 144. dan 2026. Do kraja godine ima 221 dan. 1544 - Rođen je engleski lekar i fizičar Vilijam Gilbert, nazvan "otac elektriciteta" lični lekar kraljice Elizabete I. Proslavio se, kao fizičar, delom "O magnetima" iako mu je ta oblast bila samo neka vrsta hobija. Dokazao je da je Zemlja veliki loptasti magnet i da se igla na kompasu ne upravlja prema nebu, kako se do tada verovalo, nego prema magnetnim polovima planete. Shvatanjima