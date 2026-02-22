Kijev: Ultimatume treba poslati Kremlju

Ukrajina odbacuje i osuđuje ultimatume i ucene rukovodstva vlada Mađarske i Slovačke u vezi sa isporukom energenata

KIJEV - Ukrajina odbacuje i osuđuje ultimatume i ucene rukovodstva vlada Mađarske i Slovačke u vezi sa isporukom energenata, navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova te zemlje. "Takve akcije u kontekstu masovnog i ciljanog ruskog granatiranja energetske infrastrukture Ukrajine i pokušaja Moskve da ostavi Ukrajince bez struje, grejanja i gasa tokom ekstremne hladnoće su provokativne, neodgovorne i ugrožavaju energetsku bezbednost celog regiona", ističe