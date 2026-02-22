„Trgovinska bazuka“: Brisel ima načina da uzvrati Americi

„Trgovinska bazuka“: Brisel ima načina da uzvrati Americi

EU ima odgovarajuće instrumente na raspolaganju

Brisel ima načina da uzvrati Sjedinjenim Američkim Državama zbog najavljenog povećanja carina, a članice Evropske unije treba da usvoje "jedinstveni pristup" povodom uvođenja dodatnih carina, izjavio je francuski ministar trgovine Nikola Forisije. Forisije je rekao za "Fajnenšel tajms" da Pariz razgovara sa kolegama iz EU i Evropskom komisijom o odluci američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uvede carine, koja je usledila nakon presude američkog Vrhovnog
