Brisel besan na Trampa: Sledi odgovor!

Pravda pre 2 sata  |  Sputnjik
Brisel besan na Trampa: Sledi odgovor!

Brisel ima načina da uzvrati Sjedinjenim Američkim Državama zbog najavljenog povećanja carina, a članice Evropske unije treba da usvoje jedinstveni pristup povodom uvođenja dodatnih carina, izjavio je francuski ministar trgovine Nikola Forisije.

Forisije je rekao za "Fajnenšel tajms" da Pariz razgovara sa kolegama iz EU i Evropskom komisijom o odluci američkog predsednika Donalda Trampa da ponovo uvede carine, koja je usledila nakon presude američkog Vrhovnog suda da su mnoge carine koje je on prošle godine uveo trgovinskim partnerima nezakonite. "Ukoliko to postane neophodno, EU ima odgovarajuće instrumente na raspolaganju", rekao je Forisije. Francuski zvaničnik je naveo da je prerano spekulisati o
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

Vesti online pre 1 sat
"Ne želimo da budemo taoci"! Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

"Ne želimo da budemo taoci"! Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Blic pre 1 sat
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Insajder pre 2 sata
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

RTV pre 3 sata
EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

EU najavljuje „trgovinsku bazuku“ protiv Amerike

Sputnik pre 3 sata
Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Francuski ministar trgovine: EU ima načina da uzvrati Trampu zbog carina

Euronews pre 3 sata
„Trgovinska bazuka“: Brisel ima načina da uzvrati Americi

„Trgovinska bazuka“: Brisel ima načina da uzvrati Americi

Politika pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVrhovni SudBriselEUFajnenšel tajmsParizDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Mađarska će blokirati 20. paket antiruskih sankcija EU zbog prekida isporuke nafte preko „Družbe“

Sputnik pre 4 minuta
Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

Tramp najavio da šalje bolnički brod na Grenland

NIN pre 4 minuta
Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Zelenski očajan: Oglasio se posle razornog napada na Ukrajinu

Večernje novosti pre 4 minuta
Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Iranski zvaničnici: U očekivanju napada SAD Hamnei imenovao četiri nivoa nasleđivanja

Insajder pre 29 minuta
Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

Prvi veliki antivladini protesti studenata u Iranu od smrtonosnog sukoba u januaru

BBC News pre 1 sat