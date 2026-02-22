Protest kod SNP-a u Novom Sadu, policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS-a

RTS pre 10 minuta
Protest kod SNP-a u Novom Sadu, policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS-a

Demonstranti su se, na poziv studenata u blokadi, okupili povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Svetozara Miletića. Pristalice SNS-a bile su na stepeništu oko Srpskog narodnog pozorišta. Policija razdvajala dve grupe.

Protest pod nazivom "Dalje ruke od Miletića", na poziv novosadskih studenata u blokadi, počeo je oko 18.30 u Novom Sadu, javio je dopisnik RTS-a. Građani su se okupili povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Svetozara Miletića u Srpskom narodnom pozorištu. Iako je protest najavljen na Pozorišnom trgu, policijski kordoni u punoj opremi razdvajali su građane koji su protestovali i okupljene pristalice Srpske napredne stranke, koji su stajali na stepeništu i oko
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Policija razdvajala dva skupa ispred SNP: Pristalice SNS okupirale plato, studenti i građani blokirali ulicu (VIDEO)

Policija razdvajala dva skupa ispred SNP: Pristalice SNS okupirale plato, studenti i građani blokirali ulicu (VIDEO)

N1 Info pre 45 minuta
Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Završena zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)…

Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Završena zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 10 minuta
BLOG SNS pristalice ispraćene zvižducima u Novom Sadu: Građani se razilaze, odlazi i policija VIDEO

BLOG SNS pristalice ispraćene zvižducima u Novom Sadu: Građani se razilaze, odlazi i policija VIDEO

Nova pre 10 minuta
Dva veka od rođenja Svetozara Miletića, svečana akademija održana u Srpskom narodnom pozorištu

Dva veka od rođenja Svetozara Miletića, svečana akademija održana u Srpskom narodnom pozorištu

RTS pre 35 minuta
Svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića održana u SNP-u

Svečana akademija povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića održana u SNP-u

RTV pre 1 sat
Protest u Novom Sadu: Svečanost povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija

Protest u Novom Sadu: Svečanost povodom 200 godina od rođenja Svetozara Miletića, okupljene razdvaja policija

Euronews pre 1 sat
Jovović: Tragično je što pokušavaju da prisvoje Svetozara Miletića, Novi Sad organski odbacio SNS

Jovović: Tragično je što pokušavaju da prisvoje Svetozara Miletića, Novi Sad organski odbacio SNS

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSPozorišteNovi SadSrpska napredna strankaSNSSNP

Vojvodina, najnovije vesti »

Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Završena zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)…

Jake policijske snage između protesta i okupljenih kod Srpskog narodnog pozorišta; Završena zvanična manifestacija (FOTO/VIDEO)

Insajder pre 10 minuta
Policija razdvajala dva skupa ispred SNP: Pristalice SNS okupirale plato, studenti i građani blokirali ulicu (VIDEO)

Policija razdvajala dva skupa ispred SNP: Pristalice SNS okupirale plato, studenti i građani blokirali ulicu (VIDEO)

N1 Info pre 45 minuta
Održan protest „Pravda za Manuela“ – ispred PU Zrenjanin prisutnima se obratio načelnik

Održan protest „Pravda za Manuela“ – ispred PU Zrenjanin prisutnima se obratio načelnik

I Love Zrenjanin pre 46 minuta
BLOG SNS pristalice ispraćene zvižducima u Novom Sadu: Građani se razilaze, odlazi i policija VIDEO

BLOG SNS pristalice ispraćene zvižducima u Novom Sadu: Građani se razilaze, odlazi i policija VIDEO

Nova pre 10 minuta
Protest kod SNP-a u Novom Sadu, policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS-a

Protest kod SNP-a u Novom Sadu, policija razdvajala demonstrante i pristalice SNS-a

RTS pre 10 minuta