Američki ambasador potpaljuje Bliski istok: “Veliki Izrael” treba da preuzme region, Arapi besni, dok se vojska SAD povlači…

IZJAVE američkog ambasadora u Izraelu Majka Hakabija, koji je cenio da "ne bi bilo loše" da Izrael preuzme čitav Bliski istok, izazvale su oštre reakcije i osude arapskih i islamskih zemalja, dok su zvaničnici tih država poručili da takvi stavovi predstavljaju kršenje međunarodnog prava i pretnju regionalnoj stabilnosti.

Foto AI/Tanjug/AP/Ohad Zwigenberg Hakabi je sporne izjave izneo u razgovoru sa američkim novinarom Takerom Karlsonom, pozivajući se na biblijski tekst prema kojem se "zemlja Izraela prostire od Nila do Eufrata", navodi Al Džazira. Govoreći o verskom nasleđu, Hakabi je rekao da je teritorija današnjeg Izraela "zemlja koju je Bog dao preko Avrama narodu koji je izabrao", odbacujući argumente zasnovane na DNK poreklu Palestinaca i ističući arheologiju i religijsku