Moderno naoružanje i rat u Ukrajini

Borbe se i dalje besne bez kraja na vidiku dok se bliži 24. februar, datum četvrte godišnjica ruske invazije na Ukrajinu.

Dok se čini da je diplomatija ostvarila vrlo malo napretka, postoje li napredna oružja koja bi potencijalno mogla da prevagnu u sukobu u korist jedne ili druge strane?

Nove rakete: 'Flamingo' protiv 'orešnika'

I ruska i ukrajinska vojska koriste krstareće i balističke rakete, neke od njih nove i eksperimentalne.

Balističke rakete putuju u prilično predvidljivom luku, ali ih radar može otkriti ranije, dok krstareće rakete putuju na nižim nadmorskim visinama, bliže zemlji, zbog čega ih je teško registrovati.

Ukrajina se u velikoj meri oslanja na projektile koje joj šalju zapadni partneri.

Ispaljivala je na rusku teritoriju američke balističke rakete ATACMS i projektile storm šedou/skalp koje su zajednički napravili Velika Britanija i Francuska.

Ali Ukrajina je pojačala domaću proizvodnju naoružanja.

Udari duboko na neprijateljskoj teritoriji doživljavaju se kao ključni deo rata, za koje Ukrajina uglavnom koristi dronove dugog dometa, kaže BBC-jev dopisnik za odbranu Džonatan Bil.

Ona još uvek gubi teritoriju od Rusije na prvoj liniji fronta koja se proteže više od 1.000 kilometara.

I zato Ukrajina sve više pokušava da gađa rusku ratnu ekonomiju, da bi usporila te prodore, kaže BBC dopisnik iz Ukrajine.

Izrađene kod ukrajinske odbrambene kompanije Fajer point, krstareće rakete flamingo predstavljaju ogroman korak u kijevskoj domaćoj proizvodnji oružja.

To je ona vrsta oružja dubokog udara koje su zapadne zemlje nerado slale Ukrajini, dodaje BBC-jev dopisnik.

Ova raketa može da pogodi ciljeve udaljene 3.000 kilometara, putuje brzinom od 900 kilometara na sat i nosi bojevu glavu tešku 1.150 kilograma.

To znači da može da pogodi strateške ruske ciljeve daleko izvan domašaja dronova ili oružja kratkog dometa kao što je raketa neptun.

Njen domet je sličan onom američkog tomahavka - sofisticiranijeg i skupljeg oružja koje je američki predsednik Donald Tramp odbio da pošalje Ukrajini.

Budući da ga sama proizvodi, Ukrajina može da ispali flamingo na koji god cilj poželi.

Ne ograničavaju je onim što zapadni saveznici kažu da sme i ne sme da radi kad se bori protiv ruskih okupacionih snaga.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski je opisao flamingo kao jednu od najuspešnijih raketa njegove zemlje, mada je javno obelodanjeno vrlo malo detalja o njegovoj upotrebi u borbama.

Moose Campbell/BBC Ukrajina sada proizvodi vlastite krstareće rakete dugog dometa, zvane flamingo, zato što su rani prototipovi ovog oružja bili ofarbani u ružičasto

U međuvremenu, Rusija je izradila orešnik, novu raketu sa dometom od i do 5.500 kilometara.

Ona se ističe u odnosu na druge balističke rakete njenom brzinom - za koju je ruski predsednik Vladimir Putin 2024. godine izjavio da može da dostigne i 2,5-3 kilometra u sekundi.

To znači da će Ukrajini biti mnogo teže da presretne orešnik.

Rusija je u dosadašnjem toku rata samo dvaput upotrebila orešnik - prvi put u centralnom gradu Dnjepru u novembru 2024, i u zapadnom gradu Lavovu u januaru 2026. godine.

Veruje se da orešnik poseduje bojevu glavu koja se tokom poslednje faze spuštanja namerno izdeli u nekoliko nezavisno ciljanih projektila, izazvavši prepoznatljive ponovljene eksplozije u razmaku od nekoliko sekundi.

Borbeni avioni: F-16 protiv suhoja

Ukrajina je dobila oko polovine od skoro 90 lovaca F-16 koje su joj obećale NATO zemlje, među njima Belgija, Danska, Holandija i Norveška, prema dosadašnjim procenama.

Ovi lovci se smatraju višenamenskim, lakim za održavanje i sposobnim da ponesu gotovo bilo koje oružje standardizovano u SAD i zemljama NATO.

F-16 je prvi put ušao u upotrebu u SAD 1978. godine.

Mnoge zapadne vojske su u procesu povlačenja zastarelih lovaca, zamenjujući ih sa američkim F-35, uvedenim 2015. godine.

A opet ovo predstavlja krupno unapređenje za ukrajinske male vazduhoplovne snage, koje su koristile MiG-29, sovjetski lovac iz 1970-ih, kao ključni borbeni avion.

Ukrajinski pilot lovca iskazao je divljenje na nacionalnoj televiziji kad su ovi prvi put uvedeni i rekao: „F16, u poređenju sa avionima kojima letimo sada, izgledaju kao pametni telefoni u poređenju sa starim mobilnim telefonima na dugmiće.“

F-16 se uglavnom koristi za pojačavanje protivvazdušne odbrane i da bi izvodio precizne napade na kopnu.

I korišćen je sa velikim uspehom, prema svedočanstvu ukrajinskih pilota.

Na primer, tokom jedne borbene misije u decembru 2024. godine, ukrajinski pilot je oborio šest ruskih krstarećih raketa, prema ukrajinskim vazduhoplovnim snagama.

Ove misije Odbrambene kontra-vazduhoplovne misije (DCA) ključna su uloga za lovce F-16 u Ukrajini – čak i danas.

Pogledajte video: Ukrajinski pilot se bori protiv ruske vojske u helikopteru iz sovjetskog doba

Ključna snaga savremene ruske flote borbenih aviona jeste porodica aviona Suhoj - Su-30, Su-34 i Su-35, da ne pominjemo lovca pete generacije Su-57, mada još nije u masovnoj proizvodnji, piše BBC na ruskom.

Ruski suhoji imaju moderne radare i projektile vazduh-vazduh dugog dometa; na primer, R-37 ima domet od više od 200 kilometara, može da ponese veliku raketu i tovar bombi, i da leti značajno dalje od MiG-29 i F-16.

Ruske vazduhoplovne snage su druge najmoćnije na svetu, iza SAD, prema Svetskom direktorijumu savremenih vojnih letilica.

U pogledu ukupnog broja borbenih aviona, Rusija ima ubedljivu nadmoć nad Ukrajinom.

Getty Images Ruski borbeni avion nadleće Moskvu u sklopu vojne parade

Ruske letelice retko - ako uopšte - zalaze duboko na ukrajinsku teritoriju iz straha od obaranja uz pomoć sistema zemlja-vazduh dobijenih od zapada, kao što je pejtriot.

U aktuelno sukobu, klasične borbe aviona u vazduhu dešavaju se ekstremno retko, kaže novinar BBC-ja na ruskom Ilja Abišev.

Obično dve strane koriste borbene avione za napade na ciljeve na zemlji projektilima i kliznim bombama sa velikih udaljenosti, bez ulaska u zonu dodira sa neprijateljskom protivvazdušnom odbranom, dodaje on.

Šta je sa dronovima?

BBC Ukrajinski operater drona upravlja dronom tipa FPV pomoću VR kacige

Dronovi se koriste naširoko tokom čitavog rata, za izviđanje, ciljanje, ispaljivanje raketa, kao i kao oružje „kamikaze“ napada.

Ukrajina je danas u samom svetskom vrhu proizvodnje bespilotnih sistema, kao što su roboti i dronovi, kaže dopisnik BBC-ja.

Tvrdi se da Ukrajina godišnje proizvodi od oko četiri miliona dronova, izvestio je Blumberg u novembru 2025. godine.

Prošlogodišnja Operacija Paukova mreža, u kojoj je više od 110 ukrajinskih dronova sa pogledom iz prvog lica (FPV) bilo prokrijumčareno u Rusiju, a napali su više od 40 strateških bombardera, bila je svedočanstvo o uspešnosti ukrajinske strategije sa dronovima.

Ukrajina koristi i borbene dronove na prvoj liniji fronta i pomorske dronove na moru, koji su pomogli u potapanju brojnih ruskih ratnih brodova.

Neki ukrajinski dronovi, kao što su FP-1 i FP-2, jeftini su i brzi za pravljenje.

FP1 može da stigne u Rusiji čak do Moskve.

Ukrajina je takođe na početku sukoba koristila dronove bajraktar TB2 dobijene od Turske koji ispaljuju rakete, kamikaze dronove svičblejd dobijene od SAD i komercijalne izviđačke dronove kao što su kineski DJI Mavik 3.

U međuvremenu, Kremlj želi da pojača proizvodnju jeftinih napadačkih dronova na deset hiljada jedinica godišnje, javlja BBC na ruskom.

Rusija je krajem 2025. najavila osnivanje Snaga bespilotnih sistema, nove komande koja će biti zadužena za program dronova, javila je ruska novinska agencija Tas.

Ovo ukazuje na to da je proizvodnja sada prioritet u njihovoj odbrambenoj strategiji, kaže novinar BBC-ja na ruskom.

Getty Images Dron molnija korišćen je u napadu na Harkov, u Ukrajini

U izveštajima iz ruskih medija iz 2025. godine pominjana su imena proizvedenih dronova kao što su artemis-10, tuvik, sirijus i mnogi drugi; opisani su kao najmoderniji i spremni za masivnu proizvodnju.

Međutim, nema izveštaja o njihovoj upotrebi u pravim borbenim situacijama.

U realnosti broj novih tipova dronova koje je ruska vojska uvela u upotrebu najverovatnije nije jako velik, izveštava BBC na ruskom.

Tokom 2025. godine, Rusija je nastavila da modernizuje dronove koji su već u upotrebi, kao što je taktička molnija-2, korišćena kao kamikaze dron.

Pre toga je Rusija uvozila tip poznat kao dron šahed iz Irana, ali sada proizvodi vlastitu verziju: geran 2; kao i šahed, dronovi su sa krilima koji se često koriste za kamikaze napade.

Dronovi geran se obično koriste za napade dugog dometa protiv ukrajinskih gradova, saobraćajnih mreža, i civilne i vojne infrastrukture.

Rusija i dalje proizvodi skoro 3.000 njih mesečno, a analiza vašingtonskog Instituta za nauku i međunarodnu bezbednost pokazuje da su lansirali u proseku 175 dronova tipa šahed dnevno tokom leta i jeseni 2025. godine.

Reuters Ostaci ruskog drona tipa šahed pod inspekcijom u Ukrajini

Problem koji bi mogao da utiče na obe strane je konektivnost.

Neki dronovi se oslanjaju na satelitske veze za navigaciju.

Ilon Mask je nedavno uložio napor da spreči Rusiju da koristi Starlinkove satelite za napade dronovima, a ukrajinski zvaničnici koji su izjavili da je to „donelo opipljive rezultate“.

Ruski vlastiti satelitski sistem - Gazprom svemirski sistemi - mnogo je ograničeniji od Starlinka, kaže novinar BBC-ja na ruskom Ilja Abišev.

To znači da ne može uvek da bude dostupan u borbenim situacijama.

Druge opcije, kao što su dronovi prikačeni na optičke kablove ili koji funkcionišu uz pomoć radio veze, kraćeg su dometa i nisu toliko efikasni, pouzdani ili jeftini, dodaje on.

Koja druga moderna oružja bi mogla da budu odlučujuća u budućnosti?

Veštačka inteligencija je postala novi front u tehnološkoj trci između Ukrajine i Rusije.

Nova oružja koja koriste veštačku inteligenciju mogla bi da promene situaciju na bojištu, kaže Oleg Černiš iz BBC na ukrajinskom.

Ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov kaže da je takav razvoj događaja već u toku.

Ali još ne postoji fabrički proizvedeno oružje koje može efikasno da koristi veštačku inteligenciju.

Ako bi to uspelo, efikasnost čak i malih dronova bi se rapidno povećala, kaže naš dopisnik.

Prema BBC-ju na ruskom, Kremlj takođe izrađuje dronove s autonomnim ciljanjem i veštačkom inteligencijom.

Dodatno izveštavanje: Dominik O'Kif

