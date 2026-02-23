Raspisani izbori u deset jedinica lokalne samouprave za 29. mart

Beta pre 39 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je danas redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart.

Ona je na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine rekla da će izbori tog dana biti održani u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Knjaževcu, Kladovu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederebskoj Palanci.

Prethodni lokalni izbori u tim jedinicama lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Užice: Lokalni izbori u gradskoj opštini Sevojno 29. marta

Lokalni izbori u gradskoj opštini Sevojno biće održani u nedelju 29. marta 2026. a odluku o njihovom raspisivanju danas je potpisao predsednik Skupštine grada Užica Dragoljub Stojadinović.

Te izbore sprovešće Izborna komisija gradske opštine Sevojno, a rokovi za vršenje izbornih radnji počinju danom stupanja na snagu ove odluke, piše na sajtu grada Užica.

