Raspisani izbori u deset jedinica lokalne samouprave za 29. mart

Beta pre 39 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić raspisala je danas redovne lokalne izbore za odbornike skupština devet jedinica lokalne samouprave za 29. mart.

Ona je na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine rekla da će izbori tog dana biti održani u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Knjaževcu, Kladovu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku i Smederebskoj Palanci.

Prethodni lokalni izbori u tim jedinicama lokalne samouprave održani su 3. aprila 2022. godine.

Užice: Lokalni izbori u gradskoj opštini Sevojno 29. marta

Lokalni izbori u gradskoj opštini Sevojno biće održani u nedelju 29. marta 2026. a odluku o njihovom raspisivanju danas je potpisao predsednik Skupštine grada Užica Dragoljub Stojadinović.

Te izbore sprovešće Izborna komisija gradske opštine Sevojno, a rokovi za vršenje izbornih radnji počinju danom stupanja na snagu ove odluke, piše na sajtu grada Užica.

Prethodno danas je i predsednica skupštine Srbije Ana Brnabić u Beogradu potpisala odluku o raspisivanju izbora u devet lokalnih samouprava za 29. mart 2026.

Raspisani su izbori za odbornike Skupštine grada Bora i skupština opština Aranđelovac, Bajina Bašta, Kladovo, Knjaževac, Kula, Lučani, Majdanpek, Smederevska Palanka.

(Beta, 23.02.2026)

Povezane vesti »

Užice: I lokalni izboru u gradskoj opštini Sevojno 29. marta

Užice: I lokalni izboru u gradskoj opštini Sevojno 29. marta

Nova pre 19 minuta
Raspisani lokalni izbori: U martu glasanje u devet opština

Raspisani lokalni izbori: U martu glasanje u devet opština

Vranje news pre 19 minuta
Ana Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u devet lokalnih samouprava za 29. mart

Ana Brnabić raspisala redovne lokalne izbore u devet lokalnih samouprava za 29. mart

Top press pre 49 minuta
Obilaze predsednik i ministri, pokloni za decu, pretnje i napadi na studente i aktiviste: Šta se radi u mestima koja čekaju…

Obilaze predsednik i ministri, pokloni za decu, pretnje i napadi na studente i aktiviste: Šta se radi u mestima koja čekaju izbore

N1 Info pre 1 sat
"Ministri, predsednik, otkazi, zastrašivanja i napadi": CRTA objavila kakva je atmosfera u mestima gde se čekaju izbori…

"Ministri, predsednik, otkazi, zastrašivanja i napadi": CRTA objavila kakva je atmosfera u mestima gde se čekaju izbori, naprednjaci pripremaju teren za nove zloupotrebe

Nova pre 1 sat
Raspisani lokalni izbori u devet opština i gradova – glasanje 29. marta

Raspisani lokalni izbori u devet opština i gradova – glasanje 29. marta

Glas juga pre 1 sat
Studio Live, utorak u podne: Četiri godine rata, gost ambasador Ukrajine

Studio Live, utorak u podne: Četiri godine rata, gost ambasador Ukrajine

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MajdanpekBorSkupština SrbijeLokalni izboriKnjaževacIzboriAna BrnabićLučani

Politika, najnovije vesti »

Istina o Klasteru 3: Čak i kada bi Srbija htela da sustigne Crnu Goru, postavilo bi se pitanje – sa kim?

Istina o Klasteru 3: Čak i kada bi Srbija htela da sustigne Crnu Goru, postavilo bi se pitanje – sa kim?

Danas pre 59 minuta
Zašto su predstojeći lokalni izbori veći problem sa vlast nego opoziciju

Zašto su predstojeći lokalni izbori veći problem sa vlast nego opoziciju

Danas pre 1 sat
Osude zvaničnog Beograda zbog presude Dušku Arsiću na Kosovu

Osude zvaničnog Beograda zbog presude Dušku Arsiću na Kosovu

Danas pre 2 sata
„Rosatom“ je u potpunosti spreman za moguće uvođenje sankcija EU

„Rosatom“ je u potpunosti spreman za moguće uvođenje sankcija EU

Vesti online pre 4 minuta
Spor oko "Mrdićevih" zakona: Može li naknadni dijalog da popravi ono što je već usvojeno (VIDEO)

Spor oko "Mrdićevih" zakona: Može li naknadni dijalog da popravi ono što je već usvojeno (VIDEO)

Insajder pre 29 minuta