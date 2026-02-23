On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda. Malo je falilo da ne prihvati ponudu, a evo i zašto: "On nije voleo sve kako radim, znao sam šta me čeka"

Blic pre 6 sati
On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda. Malo je falilo da ne prihvati ponudu, a evo i zašto: "On nije voleo sve kako…

Poverenje žirija i publike bila je još jedna prepreka koju je morao da prebrodi Prisetio se i anegdote sa Sašom o pregovorima za honora Nakon smrti Saše Popovića, u "Zvezdama Granda" njega je zamenio Voja Nedeljković koji je sada istakao koliko mu je teško pao taj zadatak.

On je priznao da se čak dvoumio da li da prihvati ponudu. Voja se prisetio trenutka kada mu je ponuđena ta pozicija. - Ja sam bio na granici skoro da kažem da ja to ne bih, najiskrenije. Znajući koje poređenje me čeka, niti sam ja Saša niti je Saša bio ja, a opet se očekuje da to ima taj neki tok, a da je nešto menjam ne mogu. To je za sve ove godine života i koliko se bavim televizijom i radijom najteži zadatak bio. Bio sam deo sistema, ali sam dobio drugu ulogu i
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Nije voleo kako radim..." On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda: Malo je falilo da ne prihvati ponudu

"Nije voleo kako radim..." On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda: Malo je falilo da ne prihvati ponudu

Telegraf pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Voja NedeljkovićZvezde Granda

Zabava, najnovije vesti »

Dnevni horoskop za 23. februar: Bikovi su fokusirani na finansije, Blizance očekuje zanimljive poslovne ponude, a Rakove...

Dnevni horoskop za 23. februar: Bikovi su fokusirani na finansije, Blizance očekuje zanimljive poslovne ponude, a Rakove...

Kurir pre 8 minuta
Muž naše pevačice važi za najboljeg frajera na estradi. Sad proslavio 41. rođendan, a njihove ćerke poziraju pored torte koja…

Muž naše pevačice važi za najboljeg frajera na estradi. Sad proslavio 41. rođendan, a njihove ćerke poziraju pored torte koja je sve oduševila

Blic pre 23 minuta
Svetski poznata stranica bruji! Bijonse iskopirala Jelenu Karleušu! Gore mreže, fanovi ušli u raspravu

Svetski poznata stranica bruji! Bijonse iskopirala Jelenu Karleušu! Gore mreže, fanovi ušli u raspravu

Kurir pre 13 minuta
"Nije voleo kako radim..." On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda: Malo je falilo da ne prihvati ponudu

"Nije voleo kako radim..." On je zamenio Sašu Popovića u Zvezdama Granda: Malo je falilo da ne prihvati ponudu

Telegraf pre 23 minuta
Pita sa pečurkama idealna za post na vodi: Evo kako da je pripremite

Pita sa pečurkama idealna za post na vodi: Evo kako da je pripremite

Kurir pre 38 minuta