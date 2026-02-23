Preko interneta prodavao lažnu brendiranu odeću! Policija upala u objekat u Novom Pazaru i zaplenila robu vrednu 2 miliona dinara

Blic pre 49 minuta
Preko interneta prodavao lažnu brendiranu odeću! Policija upala u objekat u Novom Pazaru i zaplenila robu vrednu 2 miliona…

Osumnjičeni A.Ć. biće krivično prijavljen za nedozvoljenu trgovinu i neovlašćenu upotrebu tuđeg imena Falsifikovana odeća raznih brendova prodavana je i putem kurirskih službi Policija i tržišna inspekcija u Novom Pazaru zaplenili su 379 komada falsifikovane odeće različitih brendova, čija vrednost prelazi 2 miliona dinara.

Osumnjičeni A.Ć. biće krivično prijavljen za nedozvoljenu trgovinu i neovlašćenu upotrebu tuđeg imena. - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici PU u Novom Pazaru, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru, u saradnji sa Republičkom tržišnom inspekcijom, podneće krivičnu prijavu protiv A.Ć. (48), zbog sumnje da je izvršio krivična dela
Novi PazarInternetTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

