"Sela sam u tvoju sobu, sve je isto kao pre samo ti nisi tu" Potresne poruke opraštanja od tinejdžera (18) iz Vranja: "Kako bi danas bilo da nisi seo na taj motor?!"

Nesreća se dogodila oko 3.30 sati, a saputnik sa motora je hitno prevezen u Klinički centar Niš na dalje lečenje Policija je obavila uviđaj, a tačan uzrok nesreće biće poznat nakon završetka istrage "Kažu vreme leči.

Ali, ne leči nedostajanje. Samo naučiš da živiš sa tim da pola tvog srca zauvek fali", reči su prijateljice tinejdžera (18) koji je 14.februara poginuo u stravičnoj nesreći u Vranju kada se motociklom, iz za sada nepoznatih razloga, zakucao u drvo. Društvene mreže su preplavile potresne poruke opraštanja od nastradalog tinejdžera. - Juče sam bila kod tebe kući. Ušla sam tiho, kao da ćeš me čuti. Kao da ćeš iz svoje sobe viknuti nešto, onako kako si znao. Sela sam u