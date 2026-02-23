MUP objavio rezultate akcije: 22.493 vozača prekoračilo brzinu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sproveli su od 13. do 22. februara 2026. godine centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja širom Srbije. Tokom akcije, kontrolisano je 92.214 vozila, a otkriveno 41.434 saobraćajna prekršaja.

Najviše prekršaja, njih 22.493, odnosilo se na prekoračenje dozvoljene brzine, što pokazuje da je svaki četvrti kontrolisani vozač vozio brže od propisane granice. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 4.360 učesnika u saobraćaju, dok je iz saobraćaja isključeno 1.907 vozača pod dejstvom alkohola, od kojih je 300 zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1,20 promila alkohola u krvi. Pored toga, 87 vozača isključeno je zbog upravljanja