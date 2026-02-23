MUP objavio rezultate akcije: 22.493 vozača prekoračilo brzinu

In medija pre 1 sat
MUP objavio rezultate akcije: 22.493 vozača prekoračilo brzinu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, sproveli su od 13. do 22. februara 2026. godine centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja širom Srbije. Tokom akcije, kontrolisano je 92.214 vozila, a otkriveno 41.434 saobraćajna prekršaja.

Najviše prekršaja, njih 22.493, odnosilo se na prekoračenje dozvoljene brzine, što pokazuje da je svaki četvrti kontrolisani vozač vozio brže od propisane granice. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 4.360 učesnika u saobraćaju, dok je iz saobraćaja isključeno 1.907 vozača pod dejstvom alkohola, od kojih je 300 zadržano u službenim prostorijama jer su imali više od 1,20 promila alkohola u krvi. Pored toga, 87 vozača isključeno je zbog upravljanja
Otvori na inmedija.rs

Povezane vesti »

Saobraćajna policija tokom desetodnevne akcije otkrila više od 41.000 prekršaja

Saobraćajna policija tokom desetodnevne akcije otkrila više od 41.000 prekršaja

N1 Info pre 1 sat
Od 13. do 22. februara u Srbiji otkriveno 41,5 hiljada saobraćajnih prekršaja

Od 13. do 22. februara u Srbiji otkriveno 41,5 hiljada saobraćajnih prekršaja

Politika pre 1 sat
Saobraćajna policija za deset dana otkrila više od 41.000 prekršaja, najviše prekoračenja brzine

Saobraćajna policija za deset dana otkrila više od 41.000 prekršaja, najviše prekoračenja brzine

Insajder pre 1 sat
Za deset dana saobraćajna policija otkrila više od 41.000 prekršaja

Za deset dana saobraćajna policija otkrila više od 41.000 prekršaja

Danas pre 1 sat
Alarmantni podaci MUP-a: Za deset dana kažnjeno preko 40.000 vozača, stotine zadržane zbog alkohola i droge

Alarmantni podaci MUP-a: Za deset dana kažnjeno preko 40.000 vozača, stotine zadržane zbog alkohola i droge

Serbian News Media pre 1 sat
MUP: Tokom desetodnevne akcije otkriveno više od 41.000 saobrajaćnih prekršaja

MUP: Tokom desetodnevne akcije otkriveno više od 41.000 saobrajaćnih prekršaja

NIN pre 1 sat
Sedmoro lakše povređeno, jedna osoba zadobila teže povrede

Sedmoro lakše povređeno, jedna osoba zadobila teže povrede

Zrenjaninski pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUP

Društvo, najnovije vesti »

Istraživanje: Kako funkcioniše struktura Vučićeve političke propagande

Istraživanje: Kako funkcioniše struktura Vučićeve političke propagande

Vreme pre 5 minuta
Okrugli stolovi nisu slučajnost: Kako vas kafići ‘navode’ da ostanete duže i potrošite više

Okrugli stolovi nisu slučajnost: Kako vas kafići ‘navode’ da ostanete duže i potrošite više

Danas pre 1 minut
Petković: Tok i pravac dijaloga određuje jasno definisan okvir, a ne nečiji pusti snovi

Petković: Tok i pravac dijaloga određuje jasno definisan okvir, a ne nečiji pusti snovi

Vesti online pre 1 minut
Sutra blokade na više mesta u Mačvi: Ovo su lokacije na koje izlaze poljoprivrednici

Sutra blokade na više mesta u Mačvi: Ovo su lokacije na koje izlaze poljoprivrednici

Šabačke novosti pre 6 minuta
Protesti poljoprivrednika ulaze u novu fazu: Radikalizacija počinje 24. februara

Protesti poljoprivrednika ulaze u novu fazu: Radikalizacija počinje 24. februara

Luftika pre 1 minut