Saobraćajna policija tokom desetodnevne akcije otkrila više od 41.000 prekršaja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) otkrili su 41.434 saobraćajna prekršaja tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja, koja je sprovedena od 13. do 22. februara.

Kontrolisano je nešto više od 92.000 vozila, a skoro 22.500 vozača je prekoračilo dozvoljenu brzinu. Policija je kaznila 4.360 vozača i putnika zbog toga što nisu koristili sigurnosni pojas. Iz saobraćaja je isključeno 1.907 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih je 300 zadržano u službenim prostorijama, jer su imali više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Zadržano je i 87 vozača koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.