Asocijacija sudijskih pomoćnika: Neophodna izmena Mrdićevih zakona

N1 Info pre 47 minuta  |  FoNet
Asocijacija sudijskih pomoćnika: Neophodna izmena Mrdićevih zakona
Asocijacija sudijskih pomoćnika ocenila je danas da je set pravosudnih zakona, koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, usvojen uz ozbiljne nedostatke i da su na to ukazivali predstavnici civilnog sektora, argumentovano kritikujući i tražeći njihovo povlačenje, ali i akteri koji su afirmativno naklonjeni tim izmenama. Asocijacija u saopštenju podseća da se tim zakonima obrazuje novi osnovni sud na osnovu pretpostavki, učvršćuje vlast
