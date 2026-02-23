Kim Džong Un ponovo izabran za generalnog sekretara Radničke partije: Najavljuje nove vojne ciljeve

Severnokorejski predsednik Kim Džong Un ponovo je izabran za generalnog sekretara vladajuće Radničke partije, a delegati su ga pozdravili kao zaslužnog za jačanje nuklearnog arsenala zemlje kao i njenog regionalnog položaja, javili su danas državni mediji.

Izveštaj sa kongresa partije koji je veliki spektakl propagande na kome se očekuje da Kim Džong Un predstavi svoje političke i vojne ciljeve za narednih pet godina nagoveštava da će on nastaviti da ubrzava jačanje nuklarnog arsenala već opremljenog raketama koje mogu da prete azijskim američkim saveznicima i kopnenom delu Amerike. Partija je takođe objavila novu postavu u moćnom Centralno komitetu koja je potvrdila generacijsku promenu u krugu vođstva oko Kima, a